Происшествия

Бутылку водки и мясные консервы украла из магазина жительница Гдова

Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы в городе Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

8 декабря экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району получил сообщение, что из магазина на улице Кингисеппской поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала бутылку водки и мясные консервы.

Подозреваемая передана сотрудникам полиции.