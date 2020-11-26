Происшествия

Псковские пограничники завели дело на белоруса-организатора незаконного въезда иностранцев в РФ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Республики Беларусь по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в начале декабря текущего года 47-летний житель Республики Беларусь в нарушение российского законодательства, с целью личного обогащения организовал незаконный въезд из Белоруссии в Россию на автомобиле марки «Опель» троим иностранным гражданам.

После незаконного пересечения государственной границы организатора и иностранных граждан задержали пограничники в Невельском районе. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Пограничное управление предупреждает, что за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию РФ предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 322.1 УК РФ. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.