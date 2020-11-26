Происшествия

Гдович попался на краже виски и тушенки

В Гдове сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел банку тушенки и бутылку виски, не заплатив за них.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства, 8 декабря в 15:44 экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Пограничной, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.