Происшествия

В Великих Луках осудили белоруса за кражу вещей проводников в вагонах

Великолукский городской суд отправил жителя Белоруссии в колонию-поселение за кражу в вагоне поезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Фото: pixabay.com

Мужчина незаконно проник в купе проводников в пригородном поезде, откуда украл личные вещи проводников и имущество АО «Московско-Тверская пригородная компания», причинив ущерб потерпевшим на сумму более 57 тысяч рублей.

Суд признал жителя Белоруссии виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Ему назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы.

Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела в суде поддержали работники Великолукской транспортной прокуратуры.