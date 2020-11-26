Происшествия

Продолжается розыск жителя Псковского района

УМВД России по городу Пскову разыскивается Баранов Геннадий Борисович, 1960 года рождения, житель деревни Гверздонь Псковского района.

1 июня 2020 года мужчина ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет: куртка чёрная, брюки белые, сандалии тёмные.

Имеется его фото 2005 года. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.