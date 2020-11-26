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18 лет лишения свободы получил житель Псковской области за убийство пенсионерки и изнасилование ребенка

Бежаницким районным судом Псковской области гражданин Ф. осужден за убийство пенсионерки, совершенное им девять лет назад.

При рассмотрении дела судом установлено, что гражданин Ф. на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес гражданке И. не менее 8 ударов обухом топора в область головы, от чего последняя скончалась. Гражданин Ф. выбросил орудие преступления в придорожную канаву и скрылся с места преступления.

Кроме этого, мужчиной совершено преступление, связанное с действиями сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Приговором Бежаницкого районного суда от 20 августа 2020 года гражданин Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 ч.1, 132 ч.4 п. «б», и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционным определением Псковского областного суда от 29 октября 2020 года приговор оставлен без изменения.