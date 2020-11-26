Происшествия

Два уголовных дела против баров, работавших после 23.00, возбудили в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета России завели два уголовных дела против трех баров, расположенных в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным следствия, бары продолжали работать, хотя ранее Роспотребнадзор приостановил их деятельность и завел дело об административном нарушении.

В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК провели ночной рейд по барам Петербурга. В результате силовики выявили в центре Петербурга три бара, которые продолжили работать после 23.00, несмотря на требования властей.