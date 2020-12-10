Происшествия

Две женщины украли постельное белье и зеркало из квартиры в Дно

Две безработные женщины из поселка Дедовичи обокрали квартиру в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла с 23 по 24 ноября в квартире дома на улице Бисениек. Женщины 1969 и 1984 годов рождения украли одежду, постельное белье, рюкзак, посуду и зеркало. Причиненный ущерб составил около 8 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, похищенное имущество изъяли.

А в Дедовичах на улице Мирной в период с октября по декабрь двое местных и ранее судимых жителей 1986 и 1994 годов рождения украли аккумулятор. Похищенное имущество изъяли, ведется проверка.

В Новосокольническом районе из дома в деревне Зубатово вечером 26 октября украли сотовый телефон. В этой краже подозревается 25-летняя безработная местная жительница. Похищенное изъяли, проводится проверка.

Также ранее совершенные кражи полицейские раскрыли в Великих Луках, Опочецком, Островском и Печорском районах.