Происшествия

Бдительный житель Пыталовского района помешал двум иностранцам улучшить условия жизни

Двух выходцев из стран Ближнего Востока, направлявшихся в сторону Латвии, задержали пограничники в Пыталовском районе. Иностранцы попытались незаконно пересечь государственную границу РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Информацию о нахождении в приграничном районе подозрительных лиц в ближайшее подразделение пограничной службы передал бдительный местный житель. Как выяснилось в ходе опроса, в Псковскую область иностранцы прибыли из Санкт-Петербурга на попутном транспорте и намеревались незаконным путем убыть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Пыталовский районный суд привлек правонарушителей к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, на российско-белорусском участке границы за незаконное пересечение границы из Белоруссии в Россию пограничники задержали 13 иностранных граждан, среди которых 6 выходцев из стран Средней Азии. Они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей.