Происшествия

Псковичка лишилась 200 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка

200 тысяч рублей лишилась псковичка после общения с мнимым сотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 37-летней псковичке 7 декабря позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. И под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита завладел деньгами в сумме 200 тысяч рублей. Потерпевшая, убедившись, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

А 9 декабря 71-летнему жителю Бежаницкого района позвонил незнакомец, который тоже представился банковским служащим. Он заявил, что якобы необходимо срочно оградить пенсионера от посягательств мошенников. Пожилой мужчина доверился неизвестному собеседнику. В итоге он не досчитался на своей банковской карте 53 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.