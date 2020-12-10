Происшествия

В Пскове мужчина спас собаку из проруби

В Пскове мужчина спас собаку из проруби. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Мы бесконечно благодарны мимо проходящему мужчине, что он сам организовал спасение этой бедолаги - постелил доски и по ним добрался до измученной, замершей собаки! По количеству льда на мордочке и лапах (остальное тело было в воде) можно предположить, что собака в проруби была всю ночь... Сейчас отогревается в приюте. Скорее всего, будут последствия по здоровью, но собака жива и хочет домой!» - рассказали в организации.

Собака найдена недалеко от отеля «Покровский». «Если это сообщение увидит хозяин собаки - приезжайте с документами. И приготовьтесь к непростым вопросам», - добавили представители зоозащиты.

Приют «Лесопилка» находится на улице Новгородской, 7. Контактный телефон 89113623125.