Происшествия

Незаконный ввоз 20 коров пресекли пограничники в Усвятском районе

Незаконный ввоз на территорию России 20 голов крупнорогатого скота (коров) пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В районе деревни Шершни Усвятского района пограничники остановили для проверки грузовой автомобиль ГАЗ под управлением гражданина России 1970 года рождения, который въехал в Россию из Белоруссии в обход стационарного контрольного поста.

В багажном отделении автомобиля обнаружили крупный рогатый скот, который перемещался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и их вакцинацию.

Правонарушителя, перевозившего животных, привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы в виде штрафа в размере 2000 рублей. Задержанный груз передали специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.