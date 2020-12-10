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Великолукская транспортная прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже поддельных дипломов

Великолукская транспортная прокуратура обнаружила в интернете сайты, сообщающие о возможности приобретения дипломов, аттестатов и других документов различных учебных заведений. Интерес ведомства к ресурсам вызвал факт продажи удостоверений на право управления маломерными судами.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В соответствии со статьями 324, 327 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также за подделку удостоверения или иного официального предоставляющего права или освобождающего от обязанностей документа в целях его использования либо сбыт такого документа, использование заведомо подложного документа.

Чтобы исключить доступ граждан к обнаруженным ресурсам, прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению, заблокированы.

Всего по искам Великолукской транспортной прокуратуры в этом году заблокировано 14 сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию.