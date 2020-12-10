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Мусор, летняя кухня и пол под печкой горели в Псковской области

11.12.2020 09:42|ПсковКомментариев: 0

Несколько пожаров произошло в Псковской области за сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 10 декабря в 11.50 в Локнянском районе в деревне Свинухино сгорела летняя кухня. Причина пожара, по предварительным данным - аварийный режим работы электропроводки. Спасен жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 16.46 в Гдовском районе в деревне Колоколово в жилом доме огнем повреждена стена на площади 1 кв. метр. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом.

В 20.29 в Псковском районе в деревне Орешниково сгорела надворная постройка. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 23.19 в Бежаницком районе в деревне Жарок в жилом доме огнем поврежден пол под печкой. Причина пожара, по предварительным данным - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 23.57 в Пыталовском районе в деревне Вышгородок в многоквартирном жилом дом горел мусор на площади 1 кв. метр. Причина пожара, предварительно - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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