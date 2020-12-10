Происшествия

В Новосокольниках в ходе бытового конфликта мужчина избил молодого человека

В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства, 10 декабря около 20 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в квартире одного из домов на улице Калинина происходит конфликт.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали нетрезвого 34-летнего гражданина, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения молодому человеку.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемый передан сотрудникам полиции.