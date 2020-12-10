Происшествия

Пять выходцев из Южной Азии задержали псковские пограничники на госгранице

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации задержано пять выходцев из Южной Азии, направлявшихся в сторону Латвийской Республики с целью дальнейшего перемещения в страны Западной Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Также задержаны двое граждан РФ, которые как водители такси осуществляли перевозку иностранных граждан и использовались «втемную» организаторами противоправной деятельности с целью реализации преступного умысла по переправке мигрантов через границу.

Правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято правовое решение.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области обращает внимание руководителей организаций, оказывающих услуги по перевозке граждан, а также лиц, занимающихся частным извозом в приграничных районах, что среди пассажиров могут находится потенциальные нарушители границы.

Для того, чтобы не стать соучастником противоправной деятельности, специалисты управления рекомендуют информировать пограничников о появлении в приграничных районах подозрительных лиц, а также неизвестных иностранных граждан по телефонам: