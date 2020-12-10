Происшествия

В Псковской области предотвращена попытка ввоза более 1300 литров ядовитых веществ

Сотрудниками таможенного поста МАПП «Бурачки» предотвращена попытка ввоза более 1300 литров ядовитых веществ на территорию Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ, опасный груз был обнаружен в грузовом автомобиле, следовавшем из Германии в Москву.

Согласно товаросопроводительным документам в автотранспортном средстве перемещались товары: «эфиры, кислоты, кетоны, соединения органо-неорганические» общим весом брутто 12 тонн.

На основании применения системы управления рисками был инициирован таможенный досмотр, в результате которого в транспортном средстве обнаружены незадекларированные товары: 1300 литров метанола, 20 литров никотина 99,9% и 20 килограммов фенола.

«Указанные вещества относятся к категории ядовитых и их ввоз на территорию ЕАЭС осуществляется при наличии лицензии или специального заключения, - пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП «Бурачки» Андрей Душенко, - Разрешительные документы у декларанта отсутствовали».

Контрабандный товар - 500 бутылок метанола, 20 упаковок никотина и 12 упаковок фенола кристаллизованного - изъят.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ).