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Житель Невеля явился в суд в костюме ку-клукс-клановца. ВИДЕО

Житель Невеля Илья Коробков пришел в районный суд в костюме ку-клукс-клановца. По его словам, так он пытается выступать против вайт-супримаси, насилия и дискриминации, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Илья Коробков постоянно конфликтует с органами власти: любит оспаривать штрафы, паясничать и снимать все это на камеру. Недавно вот получил вызов в суд, потому что ходил в магазин без маски.

Невельчанин решил подойти к вопросу креативно: надел простыню и пошел разбираться. Он считает, что это способ показать, что маску купить не очень легко, поэтому он закрыл лицо костюмом. Протестный образ не помог избавиться от наказания, Илье Коробкову выписали штраф в 3 000 рублей.