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Экс-главу сельского поселения в Пустошкинском районе ожидает суд за служебный подлог

Экс-главу сельского поселения в Пустошкинском районе ожидает суд за служебный подлог (часть 1 статьи 292 УК РФ) и присвоение вверенного имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 16 декабря 2019 года обвиняемый, находясь по месту работы, на основании составления фиктивного договора гражданско-правового характера и акта приемки выполненных работ получил 20 тысяч рублей за якобы выполненные местным жителем работы по грейдированию дорог местного значения, которые в действительности по его личной просьбе частично выполнил другой житель за 5 тысяч рублей.

В результате данного преступления глава завладел деньгами на сумму 15 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.