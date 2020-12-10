Происшествия

Самодельные пистолет и револьвер изъяли полицейские у жителя Невеля

Полицейские в ходе обыска по уголовному делу изъяли самодельные пистолет и револьвер у 46-летнего безработного мужчины в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Огнестрельное оружие хранилось в надворных постройках у дома. Проведенная экспертиза подтвердила, что пистолет и револьвер пригодны для стрельбы. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.

А 8 декабря при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области в надворных постройках возле дома в одной из деревень Плюсского района обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, принадлежащий безработному жителю Санкт-Петербурга 1970 года рождения. Эксперты также признали пригодным для ведения стрельбы. В настоящее время по данному факту ведется проверка.