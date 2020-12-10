Происшествия

В псковском аэропорту самолет выкатился на спланированную часть летной полосы

В аэропорту Пскова самолет компании «Аэроконтроль» (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. По словам главы региона, экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил.

«Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта.

По происшествию будет работать комиссия, которая и квалифицирует это событие», - написал Михаил Ведерников.

В связи с погодными условиями (обледенение полосы) самолет «Руслайн» в пятницу по прилету из Минвод сел не в Пскове, а на запасной аэродром в Санкт-Петербурге. Также перенесен субботний рейс компании «Азимут» из Москвы.