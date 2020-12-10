Происшествия

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении

11 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания и спиртные напитки общей стоимостью 1000 рублей, при этом, не заплатив за них.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росгвардии, для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.