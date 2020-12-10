Происшествия

Следователи проводят проверку по факту выката за взлетную полосу самолета в Пскове

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту происшествия с легкомоторных самолетом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР России.

Вечером 11 декабря поступило сообщение о том, что в аэропорту Пскова легкомоторный самолет Piper выкатился в сторону от взлетно-посадочной полосы на 5 метров. По предварительной информации на борту находилось 5 человек, технических повреждений и пострадавших нет.

Следователями проведен осмотр места происшествия, а также выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.