Происшествия

В Порхове задержан пьяный водитель-рецидивист

Дорожной полицией в ходе проведенных в Порхове мероприятий установлен нетрезвый водитель, ранее уже подвергавшийся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 10 декабря около 16 часов у дома по улице Урицкого в Порхове полицейские остановили для проверки автомашину «УАЗ». Выяснилось, что управлял автомобилем 28-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.