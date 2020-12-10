Происшествия

В Порхове неизвестный украл новогодние гирлянды с елок

Жителей Порхова просят помочь в установлении личности мужчины, который украл новогодние украшения с елок. Обращение к горожанам размещено в группе краеведческого музея в сети «ВКонтакте».

«Мы просим вас оказать содействие в поимке человека, который украл у нас "сказку". Этот год был годом потерь, страхов. Сотрудники музея хотели внести в наши серые будни капельку радости. Мы с огромным удовольствием вешали эти гирлянды на наши ёлочки. Сколько было счастливых улыбок, фотографий, детской радости, слов благодарностей в наш адрес. Если кто-то узнает человека на видео - просим вас позвонить в полицию 112 или в музей 8(81134) 2-10-20», - говорится в сообщении.

«Уже в 9 часов утра директору музея позвонила помощник депутата Государственной Думы от "Единой России" А.Н. Козловского - Наталья Мельникова, которая сообщила, что уже в четверг нашему музею привезут такое количество гирлянд, какое необходимо для украшения нашей территории», - сообщили в музее.