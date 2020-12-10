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Фальшивую купюру 5000 рублей привезли в Псков из Пыталово

13.12.2020 10:49|ПсковКомментариев: 0

В Пскове выявлена денежная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в одном из финансовых учреждений города 10 декабря была обнаружена фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. По имеющимся данным, поступила она в выручке из магазина в Пыталово. Проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
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