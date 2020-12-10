Происшествия

Псковичка пыталась вынести из магазина бутылку с джином

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии региона, 12 декабря экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 43-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала бутылку джина. Сумма ущерба составила 1200 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.