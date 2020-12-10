Происшествия

Частное овощехранилище горело в Печорском районе

Частное овощехранилище горело в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 12 декабря в 02.40.

В деревне Подлесье (городское поселение Печоры) в помещении 24 на 100 метров сгорела кровля на площади 300 кв. метров, помещение выгорело изнутри на площади 48 кв. метров.

По предварительной информации причина возгорания – короткое замыкание проводки внутри сооружения. Спасено овощехранилище.

На место пожара выезжала 23-я пожарно-спасательная часть – 8 человек на 3 автоцистернах, в течение 40 минут работало звено газодымозащитной службы.