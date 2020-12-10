Происшествия

Автомобиль, баня и компьютер горели в Псковской области 12 декабря

Автомобиль, баня и компьютер горели в Псковской области 12 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 10.59 поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Невельский район, 39-й км автодороги Невель - Великие Луки.

Сгорел «Форд» 2006 года выпуска. По предварительной информации причина возгорания -короткое замыкание проводки в моторном отсеке.

12 декабря в 02.40 поступило сообщение о возгорании в Порхове, на улице Германа. В бане 3 на 4 метра по всей площади помещение обуглено изнутри. Предварительно, причиной пожара называется перекал отопительной печи.

12 декабря в 00.33 в Дно на улице Энергетиков в квартире в комнате 3 на 4 метра оплавлен монитор компьютера и электророзетка. Комната закопчена. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. Спасена квартира.

11 декабря в 11.30 в Пушкинских Горах на улице Захарова горел нежилой дом 6 на 12 метров. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим проводки внутри дома. Спасена баня.