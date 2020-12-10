Происшествия

Пьяный пскович забыл своего трехлетнего сына на парковке

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента у торгового комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области. Там нашли дошкольника, отец которого лежал неподалеку. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Вечером 12 декабря всеволожскую полицию вызвали к «Меге Дыбенко». Сотрудники торгового комплекса на парковке нашли одинокого трехлетнего ребенка и отвели к стойке информации.

По предварительным данным, 27-летний отец мальчика был нетрезв и упал на той же стоянке. Мужчину доставили в отделение полиции. Известно, что родом он из Пскова, а зарегистрирован на Европейском проспекте в Кудрово.