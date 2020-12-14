Происшествия

Более 20 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова

Около 23 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

Безработных мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков, задержали сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району.

В настоящее время в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия.