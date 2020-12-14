Происшествия

Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет

4 тысячи пачек белорусских сигарет изъяли таможенники в ходе осмотра вагона на железнодорожном пункте пропуска «Посинь» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Табачные изделия обнаружили в железнодорожном вагоне с минеральными удобрениями – карбамидом. Пачки сигарет находились черных пакетах, обмотанных скотчем. Ориентировочная стоимость контрабандного товара превышает 350 тысяч рублей.

Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Также усматриваются признаки уголовного преступления, добавили в ведомстве.