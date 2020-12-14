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Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы

Печорский районный суд оштрафовал гражданина Эстонии на 2 тысячи рублей за незаконное пересечение границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина без паспорта и визы пешком пересек границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора». В отношении него составили протокол по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы России, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Кроме штрафа, эстонцу назначили выдворение за пределы России. Постановление об административном наказании пока не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.