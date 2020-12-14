Происшествия

На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), пунктом «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

3 июля на почве личных неприязненных отношений осужденный нанес гражданину один удар ножом в грудь, причинив тем самым легкий вред здоровью.

А 5 августа он же сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, причем ранее мужчина уже был наказан за это нарушение. Кроме того, 8 августа он, находясь в квартире незнакомой ему женщины, похитил планшетный компьютер и мобильный телефон. Он открыто вышел из квартиры с похищенным имуществом и скрылся, причинив имущественный ущерб на общую сумму 9 500 рублей.

Приговором Порховского районного суда гражданин признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.