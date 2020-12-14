Происшествия

В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 10 октября 2020 года подозреваемые откатили чужой автомобиль с места стоянки во дворе одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина в городе Великие Луки, совершив тем самым угон.

Спустя два дня предполагаемые злоумышленники вернулись к машине, завели ее и стали кататься по городу, пока в одном из дворов не врезались в ограждение, после чего бросили автомобиль и убежали.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.