Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
алло, мы ищем стартапы
С двух ног в один сапог
Как минимум, варварство
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
новое городское кафе
Выбираем подарки в Пскове
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
Прогулка по (не)доступной среде
Чем помогли малому и среднему бизнесу
бизнес с душком
спастись от огня
 
 
 
ещё Происшествия 14.12.2020 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе 14.12.2020 17:472 В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО 14.12.2020 17:100 В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля 14.12.2020 17:070 На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж 14.12.2020 16:190 Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы 14.12.2020 15:490 Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет
 
 
 
Самое популярное 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 11.12.2020 22:0010 Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО

14.12.2020 17:47|ПсковКомментариев: 2

Вечером в минувшее воскресенье патрульным экипажем отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову у дома №3 по проспекту Энтузиастов была предпринята попытка остановки автомашины «ВАЗ-21124», водитель которой проигнорировал законные требования сотрудников полиции и скрылся.

 

 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские на патрульном авто начали преследование правонарушителя. На неоднократные требования остановиться, подаваемые с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства, водитель не реагировал.

Лихач двигался по улице Белинского, далее по Шоссейной, Северный обход, улице Николая Васильева. Автолюбитель мчался на высокой скорости, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.


На улице Николая Васильева патрульным экипажем, в соответствии с требованиями федерального закона «О полиции», было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Инспектором ДПС был произведен предупредительный выстрел и 2 выстрела в заднее левое колесо авто. У дома №119А на улице Николая Васильева данная машина была остановлена.

В отношении водителя инспекторами ДПС были оформлены протоколы об административных правонарушениях за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспорта, управление авто водителем, не имеющим водительского удостоверения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Теги: #пдд #полиция #погоня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 64 человека
14.12.2020, 18:440 В Сети появилась новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 14.12.2020, 18:420 Подписано финансирование программы Псковской области по модернизации первичного звена здравоохранения 14.12.2020, 18:370 Гдовского водителя-наркомана лишили водительских прав через суд 14.12.2020, 18:301 Реплика Донецкого: Пса им жалко, а человека - нет
14.12.2020, 18:250 Глава Великих Лук высказался о переводе школьников на дистанционное обучение 14.12.2020, 18:122 Псковичей приглашают принять участие в героико-патриотическом диктанте МЧС 14.12.2020, 18:010 Дикие цены 14.12.2020, 17:580 В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку
14.12.2020, 17:472 В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО 14.12.2020, 17:450 Автобусные рейсы в Стругокрасненском районе отменены из-за дистанционного обучения 14.12.2020, 17:440 Антон Минаков рассказал, как найти золотую середину в медиапространстве 14.12.2020, 17:312 Дед Мороз пытается залезть в окно пятиэтажки в центре Пскова
14.12.2020, 17:200 Новогодние ели начали устанавливать в районных центрах Псковской области 14.12.2020, 17:120 Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по джиу-джитсу 14.12.2020, 17:100 В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля 14.12.2020, 17:070 На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж
14.12.2020, 16:510 Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами 14.12.2020, 16:4910 Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви 14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей 14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет?
14.12.2020, 16:320 Прокурор попросил 15 лет лишения свободы историку Соколову 14.12.2020, 16:270 «СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга 14.12.2020, 16:190 Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы 14.12.2020, 15:563 Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники
14.12.2020, 15:531 Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России 14.12.2020, 15:490 Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет 14.12.2020, 15:440 Председателем Бежаницкого районного суда назначен Сергей Филиппов 14.12.2020, 15:370 Анастасия Повторейко ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос
14.12.2020, 15:290 Псковские конвоиры помогли ветерану Великой Отечественной войны 14.12.2020, 15:230 Дмитрий Песков назвал ерундой статью Times о повторной попытке отравить Алексея Навального 14.12.2020, 15:1310 Полицейские изъяли на псковском рынке около 500 банок красной икры 14.12.2020, 15:112 В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой
14.12.2020, 15:052 Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря 14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке 14.12.2020, 14:501 Псковский эксперт сообщил, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19 14.12.2020, 14:472 В Москве построят храм в традициях церковного зодчества Пскова
14.12.2020, 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО 14.12.2020, 14:240 Ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии запретили в Псковской области 14.12.2020, 14:030 Первый социальный онлайн-форум проводит «Единая Россия» 14.12.2020, 13:564 Анна Кузыченко рассказала о нюансах перевода школ Пскова на дистанционное обучение
14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 14.12.2020, 13:260 Большинство читателей ПЛН выступают против сокращения новогодних каникул 14.12.2020, 13:230 Платить за ЖКУ через личный кабинет «Псковских коммунальных систем» смогут жители региона 14.12.2020, 13:201 «Единая Россия» намерена сделать более прозрачной сферу оборота древесины
14.12.2020, 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 14.12.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 14.12.2020, 12:521 Проверка по факту гибели двух человек в провалившейся под лед автомашине идет в Псковской области 14.12.2020, 12:480 Награждены авторы лучших слоганов для Псковской Ленты Новостей
14.12.2020, 12:412 150 уклонистов от армии разыскали в Псковской области этой осенью 14.12.2020, 12:373 Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года 14.12.2020, 12:280 Самое дешевое представительство Эстонии находится в Пскове 14.12.2020, 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе
14.12.2020, 12:090 Осужденный экс-заместитель губернатора Псковской области не жалуется на условия содержания в колонии 14.12.2020, 12:020 Более 4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Пыталово 14.12.2020, 12:010 Более 200 псковских курсантов стали участниками всероссийского правового диктанта 14.12.2020, 11:490 Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 72 миллиона
14.12.2020, 11:410 Аптечный пункт открылся в куньинской деревне Жижица 14.12.2020, 11:330 Банк «Открытие»: Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки 14.12.2020, 11:260 Более 20 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова 14.12.2020, 11:204 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19
14.12.2020, 11:074 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 86 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей 14.12.2020, 10:490 Псковские школы присоединились к новогодней акции «Время дарить сказку» 14.12.2020, 10:431 Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед
14.12.2020, 10:251 Пскович попался на краже спиртного из магазина 14.12.2020, 10:130 «Постскриптум»: Об импортозамещении и дорожных ремонтах 14.12.2020, 10:020 Псковские артиллеристы сдали нормативы по сборке оружия 14.12.2020, 09:590 Пятеро сирот получили жилье в Красногородске после прокурорской проверки
14.12.2020, 09:455 Маткапитал предложили тратить на образование родителей 14.12.2020, 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии 14.12.2020, 09:350 «В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО 14.12.2020, 09:290 На пожар в бане выезжали пожарные в Дновском районе
14.12.2020, 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.12.2020, 09:140 Водолазы из Великих Лук продолжат поиски провалившейся под лед машины с людьми 14.12.2020, 09:115 Количество самолетов-разведчиков у границ России выросло на 40% за год 14.12.2020, 09:020 Мужчина погиб на пожаре в Вольчих Ямах в Псковском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.