Происшествия

В погоне за лихачом без прав псковским полицейским пришлось открыть стрельбу. ВИДЕО

Вечером в минувшее воскресенье патрульным экипажем отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову у дома №3 по проспекту Энтузиастов была предпринята попытка остановки автомашины «ВАЗ-21124», водитель которой проигнорировал законные требования сотрудников полиции и скрылся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские на патрульном авто начали преследование правонарушителя. На неоднократные требования остановиться, подаваемые с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства, водитель не реагировал.



Лихач двигался по улице Белинского, далее по Шоссейной, Северный обход, улице Николая Васильева. Автолюбитель мчался на высокой скорости, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.



На улице Николая Васильева патрульным экипажем, в соответствии с требованиями федерального закона «О полиции», было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Инспектором ДПС был произведен предупредительный выстрел и 2 выстрела в заднее левое колесо авто. У дома №119А на улице Николая Васильева данная машина была остановлена.



В отношении водителя инспекторами ДПС были оформлены протоколы об административных правонарушениях за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспорта, управление авто водителем, не имеющим водительского удостоверения, проезд на запрещающий сигнал светофора.