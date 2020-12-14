Происшествия

Бесстрашные псковичи гуляют по льду Мирожского пруда, несмотря на полыньи. ФОТО

Псковичи, завороженные долгожданным приходом матушки-зимы, без опаски выходят на лед, несмотря на предупреждения МЧС о его кажущейся прочности.

Фотодоказательства беспечности разместил житель города в группе «Жесть по-псковски», сопроводив ее комментарием: ««Дамба. Рядом с полыньей, в которой плавают уточки, на льду резвятся дети, мамы, папы, даже с колясками!».

Фото: «Жесть по-псковски», группа ВКонтакте

Подписчики разделились в своем отношении к данному посту: одни возмущаются неразумности псковичей, в то время как другие предаются ностальгическим воспоминаниям о своих детских прогулках по хрупкому льду.