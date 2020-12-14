Происшествия

На 11 лет лишился свободы мужчина, зарезавший собутыльника в Черехе

Псковский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что мужчина, находясь в одном из домов в деревне Череха, распивал со знакомым спиртные напитки. Из-за возникшей личной неприязни к знакомому он умышленно нанес ему режущими предметами не менее восьми ударов в область шеи, что привело к смерти потерпевшего.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.