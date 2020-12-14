Происшествия

Дачного вора задержали великолукские полицейские

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали 27-летнего псковича, подозреваемого в совершении краж на территории садоводческого товарищества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее судимый молодой человек проникал в дачные дома, откуда крал технику и предметы быта. В настоящее время подозреваемый находится в великолукском отделе МВД России.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).