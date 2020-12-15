Происшествия

Неравнодушную к алкоголю псковичку поймали росгвардейцы

33-летнюю женщину задержали росгвардейцы за кражу алкоголя из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на улице Новоселов сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала алкогольную продукцию.

Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.