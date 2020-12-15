Происшествия

Пыталовскую пару осудили за уличное ограбление

Пыталовский районный суд наказал двух местных жителей за ограбление мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Злоумышленники - мужчина и женщина - знали, что у потерпевшего при себе находятся деньги, и решили отобрать их. Подойдя к потерпевшему, мужчина ударил его рукой по лицу, от чего тот упал на дорогу и потерял сознание. Затем он забрал у потерпевшего деньги в размере около 40 тысяч рублей.

Жителей Пыталово признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Отмечается, что мужчина совершил грабеж в период испытательного срока при условном осуждении. Ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Женщина получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговоры суда пока не вступил в законную силу.