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Псковский экс-таможенник получил условный срок за дачу взятки следователю

Бывший главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля МАПП «Бурачки» получил два года лишения свободы условно (с испытательным сроком три года) за дачу взятки следователю. Приговор суда вступил в законную силу 8 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда.

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15 мая в Пскове таможенник, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о халатности, дал взятку в размере 20 тысяч рублей следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, чтобы прекратить уголовное преследование.

В итоге в отношении бывшего главного инспектора по материалам УФСБ России по Псковской области возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Расследованием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Псковской области.