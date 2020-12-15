Происшествия

Более 4 тысяч пачек сигарет нашли пыталовские таможенники в вагоне с картоном

Незаконный вывоз 4 280 пачек сигарет пресекли сотрудники Псковской таможни на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска «Скангали» (Пыталовский район). Партия перемещалась в вагоне с картоном, следовавшем из России в Латвию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе таможенного досмотра должностные лица поста обнаружили 1900 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и 2380 пачек сигарет без маркировки.

Табачные изделия злоумышленники перемещали в прямоугольных брикетах, обтянутых полимерной пленкой. Ориентировочная стоимость сокрытых от таможенного контроля товаров превышает 380 тысяч рублей.

Сигареты изъяли, ведутся проверочные мероприятия, добавили в ведомстве.