Происшествия

Интернет-мошенника задержали в Пскове. ВИДЕО

22-летнего псковича, подозреваемого в мошенничестве, задержали полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В полицию поступило сообщение о том, что в отношении жительницы Московской области совершили мошеннические действия. По предварительной информации, женщина покупала кроссовки на известном интернет-сайте объявлений. Но после перевода продавцу 7 500 рублей обещанной пары обуви потерпевшая так и не получила.

В рамках проверки сообщения сотрудники УМВД России по городу Пскову и отдела «К» регионального УМВД провели комплекс специальных мероприятий, в том числе технических. Их результаты позволили установить, что к совершению данного преступления может быть причастен 22-летний неработающий пскович.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе обыска в жилище подозреваемого полицейские изъяли компьютер, мобильные телефоны и банковские карты.

Расследование уголовного дела продолжается. Проверяется причастность этого гражданина к совершению аналогичных преступлений, добавили в ведомстве.