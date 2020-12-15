Происшествия

Полицейские помешали тайному увеселению в Пскове

Нелегальную дискотеку и работу кальянной организовали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, собственник помещения кафе на улице Рокоссовского в Пскове сдал его в аренду на выходные физическому лицу. Арендатор пренебрег ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса, и решил устроить дискотеку.

«Через социальные сети организатор тайного увеселения начал приглашать молодых людей и девушек - всего около 60 человек. По условиям вечеринки, пройти на приватную дискотеку можно только через охрану, у которой был перечень приглашенных, и строго до 23.00», - отметили в пресс-службе.

Работу дискотеки пресекли в рамках рейда. На организатора незаконного праздника полицейские составили административный материал по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Протокол направили в городской суд для принятия решения.

А на улице Труда в Пскове в помещении одного из общепитов в обход закона посетителям предлагали заказать кальян. «Во время визита стражей порядка в заведении было забронировано три столика, за двумя посетители курили кальян. Установлено, что для организации предоставления услуг кальянной местный индивидуальный предприниматель взял помещение в аренду», - сказали в ведомстве.

На бизнесмена также составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

УМВД России по Псковской области напоминает, что согласно указу губернатора региона ограничения, связанные с работой общепита и проведением массовых мероприятий, действуют до 15 января.