Гдович попал под следствие, оплатив покупки найденной картой

Ранее судимый житель города Гдова 1985 года рождения попал под следствие, оплатив покупки найденной картой. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.
Вечером 12 декабря подозреваемый, находясь в автобусе в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, нашел банковскую карту, потерянную местной жительницей 1955 года рождения, и забрал себе. В тот же вечер он расплатился этой банковской картой в местном магазине, купив товары на сумму 3300 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).