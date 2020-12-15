Происшествия

30 человек эвакуировали в Пскове из-за поджога квартиры

30 человек эвакуировали в Пскове из-за поджога квартиры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 15 декабря в 19.52 в многоквартирном доме по улице Металлистов.

В однокомнатной квартире огнем поврежден диван, комната выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина случившегося - поджог. Эвакуировано 30 человек, спасена квартира.

Кроме того, в 13.39 в гараже на улице Сиреневой в Опочке произошло горение сажи в дымоходе. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19.26 в деревне Сосновый Бор Порховского района в двухквартирном жилом доме огнем поврежден диван в одной из квартир. Причина - неосторожное обращение с огнем ее хозяина.

Также 16 декабря в 2.40 в деревне Владимирский Лагерь Стругокрасненского района сгорел двухквартирный жилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.