Происшествия

Житель Новосокольнического района избил престарелую мать

Житель Новоскольнического района осужден за избиение престарелой матери. Соответствующее уголовное дело рассмотрел районный суд 10 декабря, рассказали Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес многочисленные удары в область головы и тела своей престарелой матери, причинив вред здоровью средней тяжести.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинные средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Настоящий приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.