Происшествия

В Пскове задержан магазинный вор-рецидивист

Очередного магазинного вора задержали в Пскове росгвардейцы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

15 декабря в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Коммунальной, сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Как позже выяснилось, пскович ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.