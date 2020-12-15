Происшествия

Полгода проведет в тюрьме иностранец, похитивший девушку в Пскове

26-летний иностранец осужден за похищение человека в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Уголовное дело рассмотрел Псковский городской суд. Преступление было совершено в марте. Мужчина ехал по городу на автомобиле и увидел ранее незнакомую девушку, с которой решил познакомиться. Получив отказ, он решил проучить девушку и силой усадил ее в автомобиль. Иностранец планировал вывезти незнакомку в безлюдное место, однако по дороге автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его осужденному предстоит в колонии-поселении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.